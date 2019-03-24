РИАМО - 24 мар. Российская футбольная сборная со счетом 4:0 обыграла сборную Казахстана в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2020, который прошел в Нур-Султане, сообщает Газета.ru.

«Сборная России по футболу уверенно обыграла команду Казахстана в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2020. Встреча, проходившая в столице Казахстана Нур-Султане, завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Станислава Черчесова», – говорится в сообщении.

Россияне выиграли со счетом 4:0. Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев оформил дубль, нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба забил мяч на 52-й минуте. Окончательный счет в матче был установлен после автогола защитника сборной Казахстана Абзала Бейсебекова.

Игра прошла в рамках второго тура группы I отборочного турнира Евро-2020 на «Астана Арене» в Астане.

Сборная России набрала три очка и сравнялась с Бельгией, Кипром и Казахстаном.