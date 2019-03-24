РИАМО - 24 мар. В музее Победы 26 марта историки, известные российские и зарубежные ученые, военные теоретики, музейные специалисты обсудят освободительную миссию Красной Армии в Европе, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Мифологизацию истории Второй мировой войны, изменение образа советского солдата в восприятии населения Восточной Европы и многие другие вопросы обсудят ученые в музее Победы», – говорится в сообщении.

Дискуссия пройдет 26 марта в рамках Международного научно-практического круглого стола «Освободительная миссия Красной Армии в Европе в борьбе с фашизмом».

В частности, историки обсудят основные операции освободительной миссии Красной Армии. Представители музейного сообщества Оренбуржья, Мордовии и Брянска расскажут об участии своих земляков в освобождении восточноевропейских стран. Также на повестке круглого стола – значение открытия второго фронта и урегулирование послевоенного мироустройства.