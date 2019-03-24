РИАМО - 24 мар. В Одинцовском округе Подмосковья 40-летний тренер по боевому искусству подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы, решается вопрос о его заключении под стражу, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Предварительно установлено, что с января 2017-го по февраль 2019 года мужчина с целью удовлетворения своего полового влечения неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения.

«Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего индивидуального тренера по одному из боевых искусств», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и проверяется на причастность к совершению других подобных преступлений в отношении малолетних. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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