РИАМО - 24 мар. Жертвой взрыва гранаты в киевской квартире стал россиянин, 28-летний мужчина находился в розыске за совершение убийства на Украине, сообщает РИА Новости.
В квартире одной из многоэтажек Киева взорвалась граната. Фрагменты самодельного взрывного устройства изъяли специалисты. Также на месте обнаружили несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.
«Гражданин России погиб при взрыве в квартире многоэтажного дома в Киеве», – сказал начальник Голосеевского управления полиции в Киеве Олег Волошин.
Погибшему мужчине было 28 лет, он находился в розыске за убийство, которое совершил на территории Украины.
При этом посольство России на Украине не располагает информацией о погибшем россиянине.
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