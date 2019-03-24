РИАМО - 24 мар. Жертвой взрыва гранаты в киевской квартире стал россиянин, 28-летний мужчина находился в розыске за совершение убийства на Украине, сообщает РИА Новости.

В квартире одной из многоэтажек Киева взорвалась граната. Фрагменты самодельного взрывного устройства изъяли специалисты. Также на месте обнаружили несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

«Гражданин России погиб при взрыве в квартире многоэтажного дома в Киеве», – сказал начальник Голосеевского управления полиции в Киеве Олег Волошин.

Погибшему мужчине было 28 лет, он находился в розыске за убийство, которое совершил на территории Украины.

При этом посольство России на Украине не располагает информацией о погибшем россиянине.

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