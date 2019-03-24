РИАМО - 24 мар. В Государственном историческом музее в столице на экспозиции «Николай II. Семья и престол» появился лишний экспонат, по предварительным данным, фотографию на стену повесила группа из пяти человек, сообщает РЕН ТВ.

На снимке, который самовольно повесили неизвестные, изображена супруга Николая II, императрица держит в руках предмет, который напоминает брелок от автосигнализации. Первыми лишнее полотно якобы заметили две школьницы. При этом, по словам начальника управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Марии Лемиговой, акция была спланирована «ради хайпа», и девушки, которые якобы первыми заметили лишний экспонат, были соучастницами.

«Это группа из пяти человек. Это не школьники посетили музей и случайно засняли, это группа из пяти человек, которая распланировала заранее эту акцию, распланировала роли: одни отвлекали смотрителя разговорами, другие снимали, третьи вешали», – сказала Лемигова.

Она отметила, что подобные инциденты ставят под удар открытость музеев.

«Фактически они заставляют вернуться к тому, что было ранее. Наверное, от этого не будет никому хорошо», – уточнила она.

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