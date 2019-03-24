РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Вокальные коллективы Дома культуры имени Лепсе в Подольске стали призерами хорового фестиваля-конкурса в Москве, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница ДК.

«Детский вокальный коллектив «Почемучки» и младший хор образцового коллектива детской музыкальной хоровой студии «Чайка» Дома культуры имени Лепсе Подольска 19 марта принял участие в XIV открытом окружном детском хоровом фестивале – конкурсе для дошкольников и младших школьников, который проходил в Москве. Несмотря на большую конкуренцию, коллективы нашего дома культуры стали лауреатами разных степеней», – сказала сотрудница.

По ее словам, «Почемучки» малый ансамбль стал лауреатом III степени; младший хор стал лауреатом II степени, а «Почемучки» большой ансамбль стал лауреатом I степени.

Она отметила, что торжественная церемония награждения проходила в воскресенье. Победители и призеры получили почетные кубки и грамоты.