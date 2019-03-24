РИАМО - 24 мар. В Таганском районе столицы вечером в воскресенье пошел сильный снегопад, крупные хлопья снега падают сплошной стеной, передает корреспондент РИАМО.

Снег сильно ухудшил видимость в Москве, высотные здания скрылись за пеленой.

Газоны в результате снегопада слегка припорошило, а на асфальте снег сразу же тает.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИАМО, что снегопад в столице закончится в ближайшие часы. По его словам, основная часть снегопада уже прошла. 25 марта снега не ожидается, и последний снегопад пройдет уже на следующей неделе.

Всего за день в Москве выпало от 3 до 6 миллиметров осадков.

В Подмосковье и Москве на воскресенье объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за отложения мокрого снега и сильного ветра.

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