РИАМО - 24 мар. В подмосковных Фрязине, Щелкове и Ивантеевке прошли финальные соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций, победители проекта получили награды, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В воскресенье прошли финальные игры Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций. В церемонии награждения победителей приняли участие министр спорта России Павел Колобков и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков», – говорится в сообщении.

Соревнования проводятся среди девочек и мальчиков по четырем возрастным категориям. Финальные игры среди футболистов 10–11 лет и 12–13 лет прошли сегодня сразу на четырех подмосковных площадках во Фрязине, Щелкове и Ивантеевке.

Через неделю, 31 марта, за победу сразятся спортсмены 14–15 лет и 16–17 лет. Всего в этом году на финал проекта «Мини-футбол – в школу» соберется более 1,3 тысячи участников.

«В первом сезоне проекта принимали участие 2,5 тысячи игроков со всей России, а сегодня на старт выходит уже более миллиона участников. Для Московской области почетно принимать финал таких соревнований. Сюда к нам традиционно съезжаются практически все субъекты России. Та традиция, которая была заложена, продолжается. У нас созданы все условия, есть отличный зал», – отметил Терюшков.

Большое количество ребят принимают участие и в самой Московской области. Все без исключения – а это свыше 1,5 тысяч общеобразовательных школ – участвуют в региональном этапе.

«Важно, что у нас также развит и женский футбол. У нас есть федерация Московской области, команда «Снежана-Котельники» принимает участие в чемпионате России. Те девчонки, которые играют сейчас, у них есть прямой путь в профессиональный спорт», – уточнил Терюшков.

По словам министра спорта России Павла Колобкова, соревнования проводятся уже в четырнадцатый раз. Ежегодно количество участников увеличивается в среднем на 100 тысяч, и в этом году более 12 тысяч школ были вовлечены в организацию и проведение соревнований.

«Сегодня в этом зале мы чествуем победителей третьих юношеских олимпийских игр. Безусловно для всех нас это историческая победа. Я благодарю всех, кто принимал участие в подготовке наших спортсменов. Очень знаково, что среди этих ребят есть те, кто участвовал в проекте «Мини-футбол – в школы». Таким образом, у всех, кто принимал сегодня участие в финальном этапе, есть возможность отобраться и попасть в сборную команду России и завоевать медали на крупных международных соревнованиях», – добавил Колобков.