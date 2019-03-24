РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мар. В детской хоровой школе «Подлипки» имени Бориса Толочкова в Королеве состоялся отчетный концерт учащихся детской школы искусств, посвященный 90-летию Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по культуре городского округа Королев.

«В концерте (в субботу – ред.) участвовали юные музыканты всех отделов школы, оркестровые и хоровые коллективы. Тепло встречала публика исполнение учащимися фортепианного, струнного, народного и духового отделов сольных и ансамблевых номеров», – отмечается в сообщении.

Завершился концерт выступлением ансамбля эстрадной песни «Серебряная птица» (руководители – заслуженные работники культуры Московской области – Старостины).