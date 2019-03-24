РИАМО - 24 мар. Измайловская межрайонная прокуратура защитила жилищные и имущественные права жителя столицы, которого считали умершим, мужчина обратился в суд после того, как узнал, что его признали мертвым, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

В 2017 году заявителю стало известно о том, что он считается умершим на основании справки о смерти, составленной Рязанским отделом ЗАГС управления ЗАГС Москвы. Он обратился с заявлением в суд об исключении сведений о его смерти из записи акта гражданского состояния. Решение суда об удовлетворении его требований вступило в законную силу и исполнено.

«Из указанного судебного решения также следует, что Рязанским отделом ЗАГС управления ЗАГС Москвы в запись акта о смерти на неизвестное лицо данные заявителя внесены на основании заявления его бывшей жены и протокола опознания трупа, выданного ОУР ОМВД России по району Люблино Москвы. Из данного протокола следует, что опознающим лицом являлась дочь заявителя», – говорится в сообщении.

Кроме того, мужчине принадлежала доля в размере 1/8 в праве общей долевой собственности на жилое помещение. После его «смерти» право на долю перешло к его бывшей жене.

Также впоследствии на основании свидетельства о праве на наследство жена вкладчика закрыла счета и получила более 127 тысяч рублей.

Мужчину восстановили в жилищных и имущественных правах.