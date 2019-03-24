РИАМО - 24 мар. В ближайшие часы в Москве закончится снегопад, который начался утром в воскресенье, за это время в городе выпало от 3 до 6 миллиметров осадков, сообщил РИАМО главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Основная часть снегопада уже прошла. Остались слабые осадки в течение дня. Все идет уже на убыль. Завтра будет передышка от осадков и на следующей неделе, можно сказать, что зима последний раз «огрызнется», – сказал Тишковец.

Он добавил, что всего за день в Москве выпало от 3 до 6 миллиметров осадков.

В Подмосковье и Москве на воскресенье объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за отложения мокрого снега и сильного ветра.

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