РИАМО - 24 мар. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха закрыли лыжный сезон, заключительной лыжной гонкой стала весенняя эстафета «СпортВектор 2019», в которой приняли участие свыше 250 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

«В субботу, 23 марта, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха завершился лыжный сезон. Весенняя эстафета «СпортВектор 2019» стала заключительной лыжной гонкой в зимний период 2018–2019 годов. В эстафете приняло участие более 250 человек в различных возрастных категориях», – говорится в сообщении.

К участию в соревнованиях допускались все желающие независимо от возраста и уровня подготовки. Гонка проходила в двух форматах: командная эстафета и групповые забеги. Лыжные команды в составе двух человек были разделены по возрастным категориям: детская, юношеская, основная и ветеранская. Групповые забеги проводились на 600 метров отдельно среди мальчиков и девочек.

«Приятно отметить, что так много совсем юных спортсменов приняли участие в состязании и получили заслуженные награды. Сейчас мы готовимся к летнему спортивному сезону, который также будет насыщен интересными событиями», – рассказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха тренируются прославленные спортсмены и любители лыжного спорта, жители муниципалитета и гости со всей России. Так, с начала года парк посетило около 230 тысяч человек. Кроме того, здесь 31 декабря 2018 года на трассе прошла юбилейная, 50-я ежегодная Манжосовская гонка, в которой приняли участие порядка 1,5 тысяч спортсменов. Старт одного из главных лыжных соревнований Подмосковья дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Одинцовского района Андрей Иванов.