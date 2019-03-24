РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске по просьбе жителя заделали яму на автодороге по улице Плещеевская, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на яму на автодороге. Он отметил, что по улице Плещеевская на дороге из центра Подольска образовалась яма.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автодороги по улице Плещеевская и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», – сказал замглавы администрации горокруга по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.