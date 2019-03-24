РИАМО - 24 мар. На 26-м километре Минского шоссе в Подмосковье произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате происшествия погибли два человека, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 4:20 на 26-м километре Минского шоссе автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП два человека погибли», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.

Как оказать первую помощь пострадавшему в ДТП>>