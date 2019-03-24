РИАМО - 24 мар. На юге столицы на Каширском шоссе мужчина ворвался на склад одной из организаций, угрожая ножом гендиректору компании, похитил баллон с техническим газом и скрылся, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Заявление о разбое по адресу: Каширское шоссе, дом 47, поступило от генерального директора организации – мужчины 1976 года рождения.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 23 марта в 17:10 неизвестный, находясь на складе по указанному адресу, угрожая ножом генеральному директору ООО, открыто похитил баллон с техническим газом, погрузил его в автомобиль Volvo S80, скрылся. Материальный ущерб составил 8,8 тысячи рублей», – сказал собеседник агентства.

Подозреваемого в разбое задержали спустя 15 минут по адресу: Каширское шоссе, дом 45. Им оказался мужчина 1990 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

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