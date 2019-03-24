РИАМО - 24 мар. «Московской электронной школой» («МЭШ») на сегодняшний день пользуются 50 тысяч педагогов столичных школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Эту модель я бы назвал даже не Московской электронной, а народной электронной школой. «Московскую электронную школу» сегодня создают 50 тысяч педагогов, которые ей пользуются», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что «Московская электронная школа» постоянно дополняется новыми учебными сценариями и планами.

Сервисами «Московской электронной школы» пользуются 2,5 миллиона школьников, учителей и родителей, открыть любой учебник, пособие можно с телефона, компьютера или планшета.

В электронной библиотеке «МЭШ» хранится более 1 тысячи пособий и учебников, их количество постоянно растет. Библиотеку наполняют крупнейшие издательства и ведущие ИТ-компании. В электронной библиотеке «МЭШ» также есть большой выбор художественной литературы.

Благодаря сервису родители могут вместе с ребенком повторить пройденный материал, найти дополнительные тесты и помочь подготовиться к контрольным и лабораторным работам. Для учителей здесь собраны около 35 тысяч разнообразных сценариев уроков. Кроме этого, сервис предлагает более 50 тысяч образовательных приложений.