РИАМО - 24 мар. Москвичи и гости столицы смогут послушать бесплатные исторические лекции о важнейших эпохах, личностях, фактах и процессах военной истории в книжном клубе «Имена» с 1 по 24 апреля, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В апреле в книжном клубе «Имена» стартует образовательный проект «Эхо наших побед». Это цикл лекций на исторические темы», – говорится в сообщении.

Лекции будут проходить ежедневно. На первой слушатели узнают о Русско-шведской войне 1808–1809 годов. Руководитель научно-просветительской секции московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин расскажет о том, как русский царь стал великим князем Финляндским.

На лекции 9 апреля поговорят о Ясско-Кишиневской операции». Ее прочтет доктор исторических наук Александр Черемин.

Семнадцатого апреля ученые расскажут о советском государстве в рамках Версальско-Вашингтонской системы в 1918–1930 годы. Лекцию проведет кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории России исторического факультета МГУ Александр Вершинин.

Лекции проведут ведущие российские ученые – профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», института российской истории, МГТУ имени Н.Э. Баумана, члены-корреспонденты Российской академии наук и другие.

Вход свободный. Подробности можно узнать по телефону: +7 (499) 678-12-18. Книжный клуб «Имена» расположен у подножия Кремля.