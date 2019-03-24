РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В Подольске молодые поэты округа прочтут свои произведения на поэтическом вечере «Мастерская слов» в Доме культуры имени Лепсе 7 апреля, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Елена Невзорова.

«В малом зале Дома культуры имени Лепсе в Подольске 7 апреля пройдет поэтический вечер «Мастерская слов», в котором примут участие начинающие поэты округа. Всего в настоящее время на участие в поэтическом вечере подали заявки уже около 20 человек в возрасте от 14 лет и старше, которые прочтут свои авторские произведения, а также творения известных писателей и поэтов», – сказала Невзорова.

Она отметила, что зрителей ждет интересная программа. Начнется поэтический вечер в 18:00. Вход свободный.