РИАМО - 24 мар. Все девять гидроузлов «Мосводоканала» подготовили к половодью, а для ликвидации подтоплений в черте города у предприятия есть около 210 единиц техники, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Чтобы вода попала в краны московских квартир, она должна пройти путь, который берет начало в водохранилищах. Они созданы для того, чтобы аккумулировать запасы воды для Москвы и Подмосковья. На сегодняшний день свободная емкость водохранилищ Москворецкой системы, в которую входят Истринское, Можайское, Рузское, Озернинское и Рублевское водохранилища, составляет 390 миллионов кубометров. При подготовке к половодью особое внимание уделяется гидротехническим сооружениям.

«Гидроузлов, которые эксплуатирует «Мосводоканал», девять. Все они на сегодняшний день готовы к половодью, а это значит, что приведены в готовность и механическое, и энергетическое оборудование гидроузлов, щитовые и другие устройства, регулирующие расходы воды через гидроузлы», – сказал начальник отдела водоисточников управления водоснабжения АО «Мосводоканал» Александр Карпушенко.

Подготовка также ведется и на территории Москвы.

«В черте города проводится совместная работа с префектурами города с целью организовать работу так, чтобы при малейших возможных подтоплениях территорий, подвалов или других объектов были предприняты все меры по ликвидации этих подтоплений. «Мосводоканал» имеет для этого около 210 единиц техники, откачивающая мощность которых составляет порядка 40 тысяч кубов воды», – отметил Карпушенко.

Кроме того, инженеры-гидрологи Истринского водохранилища измеряют плотность снега, специалисты проверяют оборудование, пробоотборщики переходят на усиленный режим работы и отправляют пробы воды минимум дважды в сутки.

На водохранилищах также берут воду для анализа. Пробы отправляют в лабораторию. Сейчас сотрудники «Мосводоканала» на Истринском водохранилище перешли на усиленный режим – вода для анализов отбирается дважды в сутки. Кроме того, на станции стоят приборы автоматического контроля качества, которые работают непрерывно.

Если результаты анализов показывают ухудшение показателей, то сотрудники начинают поиск источника загрязнения.

«К весеннему половодью готовятся и станции водоподготовки гидротехнических сооружений. За качество воды, которая поступает из водохранилищ, можно не беспокоиться: это природная вода, соответствующая всем нормативам и пригодная для питья», – добавляется в сообщении.

Чтобы обеспечить горожан чистой водой, с 2012 года столичные станции водоподготовки перешли на обеззараживание воды гипохлоритом натрия.

«На Рублевской и Западной станциях водоподготовки построили новые блоки очистных сооружений, где применяются самые современные технологии очистки воды – озоносорбция (очистка воды с помощью озонирования и активированного угля) и мембранное фильтрование (очистка воды продавливанием сквозь полупроницаемую ультратонкую мембрану). Благодаря новейшему оборудованию вода не только стала чище – ее потребление в столице за последние годы снизилось примерно на 20%», – отмечается в сообщении.

Планируется построить на Западной станции водоподготовки новые блоки очистных сооружений общей мощностью 500 тысяч кубометров воды в сутки.