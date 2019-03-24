РИАМО – 24 мар. Сравнительный анализ российского истребителя Су-57 и американского F-35 показал, что у истребителей есть свои преимущества друг перед другом, лучший определить сложно, сообщает в воскресенье Газета.ru.

Самолеты сравнило издание The National Interest. Как следует из сравнения, сказать, какой из самолетов является лучшим, сложно, и такие термины только вводят в заблуждение.

«Истребители имеют свои преимущества друг перед другом. Так, российский Су-57 пятого поколения имеет отличные эксплуатационные характеристики. Он обладает хорошей производительностью, дальностью полета, скоростью и маневренностью», — говорится в сообщении.

В то же время F-35 менее уязвим для систем обнаружения. Кроме того, он способен создавать динамичную картину боя в реальном времени.