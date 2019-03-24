РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Жителей подмосковного Подольска приглашают бесплатно посетить семейный спектакль театра «Вечерний звон» под названием «ЧП куриного масштаба» 1 апреля, спектакль начнется в 19:00, сообщается в группе «Театр «Вечерний звон» в соцсети «ВКонтакте».

«Молодежная студия театра «Вечерний звон» приглашает горожан на премьеру семейного спектакля «ЧП куриного масштаба» во Дворец культуры «Октябрь» Подольска 1 апреля. Посмотреть спектакль смогут все желающие бесплатно. Внимание, количество мест ограничено», - говорится в сообщении.

Начнется мероприятие в 19:00 и будет проходить по адресу: улица Свердлова, дом 38.