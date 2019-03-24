РИАМО - 24 мар. Снегопад в Московском регионе никак не отразился на работе автобусов «Мострансавто», все машины работают в штатном режиме, а с водителями проведены дополнительные инструктажи, сообщил РИАМО представитель пресс-службы предприятия.

В Московском регионе на воскресенье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за отложения мокрого снега и сильного ветра.

«Автобусы «Мострансавто» работают в штатном режиме. В «Мострансавто» приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности движения. В частности, при выпуске автобусов на маршруты с водителями проведены дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, в первую очередь скоростного режима, дистанции и бокового интервала», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что усилен контроль за техническим состоянием подвижного состава и исправностью отопительного оборудования. Диспетчерскими службами филиалов «Мострансавто» организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.