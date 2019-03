РИАМО – 24 мар. Российский певец и участник «Евровидения-2019» Сергей Лазарев рассказал о том, что любит этот конкурс и его атмосферу музыкального праздника, сообщает в воскресенье Газета.ru.

Исполнитель выступит на конкурсе с песней Scream («Крик»).

«Я очень люблю конкурс Евровидение, его атмосферу музыкального праздника», — сказал Лазарев в интервью, видео которого опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса.

Лазарев выступал на «Евровидении» в 2016 году с песней You Are the Only One. В итоге он занял третье место, но по результатам зрительского голосования певец стал лучшим на конкурсе.

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2019 году пройдет в израильском Тель-Авиве. Первый и второй полуфиналы, а также финал состоятся 14, 16 и 18 мая соответственно.