РИАМО - 24 мар. В подмосковных Мытищах к сотрудникам полиции обратилась женщина с заявлением, что неизвестный похитил у нее автомобиль Toyota RAV4 за 1,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Со слов заявительницы, автомобиль похитили от места ее проживания в период с 17:00 22 марта до 12:30 21 марта.

«По данному факту СУ МУ МВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража» – ред.). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», – сказал собеседник агентства.