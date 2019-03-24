РИАМО - 24 мар. В подмосковном Солнечногорске в преддверии весенних школьных каникул сотрудники ГИБДД провели акцию «Безопасность детей на дорогах», ребятам рассказали о значимости соблюдения правил дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорского района.

«В преддверии весенних школьных каникул, ученикам школы имени 8 Марта рассказали о важности соблюдения правил дорожного движения», – говорится в сообщении.

Главная цель акции «Безопасность детей на дорогах» – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Госавтоинспекторы провели разъяснительные беседы по соблюдению правил дорожного движения. Стражи порядка рассказали ребятам о том, как правильно переходить дорогу.