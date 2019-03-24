РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В центре подмосковного Подольска в воскресенье днем образовалась пробка длиной около 2 километров, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 13:30 в центре Подольска образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от поворота с Революционного проспекта на проспект Ленина до дома №49 по улице Большая Серпуховская. Средняя скорость движения на данном участке дороги составляет 20 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Рабочая, Советская, Комсомольская, Стекольникова, Матросская и других.