РИАМО - 24 мар. Российский путешественник Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане, он совершает одиночный переход через океан на весельной лодке, сообщает РИА Новости.

«Сейчас уже шторм пошел на спад, ветер упал до 25 узлов (45 километров в час). У Федора в океане ночь. До мыса Горн – 2,3 тысячи километров. Идет по курсу. Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», – сказал сын путешественника, руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

Попав в полосу ненастья, путешественник написал в штаб СМС через спутниковый мессенджер Bysky: «Океан поднял огромную волну, они пытаются разбить лодку, удар за ударом».

Согласно прогнозу погоды, между штормами будет передышка, но она окажется короткой, ей на смену 25 марта придет новая буря, к середине недели еще одна.

Конюхов с 2018 по 2020 год планирует в три этапа совершить одиночный переход на весельной лодке «Акрос» вокруг света. За всю историю переходов через океаны никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на такой лодке. Средняя продолжительность каждого этапа – 120 дней, общая протяженность кругосветного путешествия – 27 тысяч километров.

Девятиметровая лодка разделена на два водонепроницаемых отсека, в них находятся продукты на 300 дней и оборудование.