РИАМО – 24 мар. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что в РФ скорректируют стратегию информационной работы после слов госсекретаря США Майка Помпео о Голанских высотах, сообщает в воскресенье Газета.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. После Помпео отметил, что США просто признают реальное положение дел в области безопасности, необходимой для защиты Израильского государства. Госсекретарь США сообщил, что это не политика «двойных стандартов» в отношении Крыма.

«Мы все поняли и скорректируем стратегию информационной работы», – написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы общественность не узнала о реальном положении дел в Крыму. В ином случае его автоматически признали бы российским, по логике Помпео.

Захарова также сказала Помпео «спасибо».