РИАМО - 24 мар. Жители и гости столицы могут посмотреть театральные представления на улицах, площадях, в парках, музеях в рамках программы «Золотая маска» в городе», которая проходит сейчас в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Программа «Золотая маска» в городе» – это театральные представления на улицах и площадях, в парках, в музеях и на вокзалах, в библиотеках и офисных центрах. Таким образом, театр становится частью повседневной жизни, приближается к зрителям и самой широкой аудитории.

«В Москве сейчас идет проект «Золотая маска» в городе». Все желающие могут бесплатно увидеть новые постановки театральных коллективов. На некоторые спектакли нужна регистрация», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Программа «Золотая маска» в городе» проводится шестой год подряд.