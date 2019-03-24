РИАМО - 24 мар. В Подмосковье открывают новые маршруты автобусов и меняют старые по просьбе жителей, обновляют подвижной состав, чтобы автобусы были комфортными, это является стратегически важной задачей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Две тысячи маршрутов в Подмосковье. Мы растущий регион, Московский регион в целом растет, и требования к подвижному составу, к автобусам, маленьким, средним и большим для нас, конечно, являются стратегически важными. Вовремя обновлять, делать так, чтобы зайти в автобус можно было комфортно и с удовольствием», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в регионе открывают новые маршруты, так как строится много микрорайонов и жилья.

«Люди часто требуют и говорят о необходимости более удобных маршрутов. Поэтому мы всегда меняем, всегда смотрим на обращения жителей и делаем так, чтобы маршруты были максимально удобны человеку», – подчеркнул губернатор.

В региональных автобусах также устанавливают камеры, благодаря которым операторы мониторинговой службы наблюдают за происходящим в салонах, камеры также установлены на некоторых остановках. Система ГЛОНАСС отслеживает положение каждого транспортного средства.

«Это позволяет нам отслеживать, во-первых, пассажиропоток, во-вторых, наполняемость автобусов и соблюдение перевозчиком расписания, то есть соблюдает ли он интервал, а также позволяет выявлять нарушения», – отметил начальник управления пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виталий Фролов.

В случае нарушения перевозчиком правил его могут лишить лицензии. Ответственность также предусмотрена для тех перевозчиков, чьи автобусы не дотягивают до принятых стандартов.

«Это и устройства для маломобильных групп, это и кондиционирование в летний период. Это система навигационного обеспечения», – уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В 2019 году в Подмосковье выйдет на линии не менее 1,2 тысячи новых автобусов. С начала года в регионе уже обновили более 900 автобусов. Московская область является регионом с самым большим автобусным парком в стране, который насчитывает 10,5 тысяч автобусов.