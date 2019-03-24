РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В микрорайоне Климовск Подольска неизвестные вандалы разбили стекло в двери в подъезде одного из домов жилого комплекса «Сосновка», сообщается в группе «Жители ЖК «Сосновка» (Климовск)» в соцсети «ВКонтакте».

«Вандализм. Сегодня ночью (с 23 на 24 марта – ред.) в подъезде №3 первого корпуса (жилого комплекса «Сосновка» в микрорайоне Климовск – ред.) неизвестное лицо разбило стекло в двери на первом этаже», – говорится в сообщении.

Всех, кто знает о том, кто мог разбить стекло в данном доме, просят обратиться к администраторам группы в соцсети «ВКонтакте».