РИАМО - 24 мар. В подмосковном Одинцове на улице Белорусская задержали 38-летнего жителя Пермского края, который находился в федеральном розыске за кражу, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции МУ МВД России «Одинцовское» около одного из домов на улице Белорусская Одинцова был установлен и задержан 38-летний житель Пермского края», – говорится в сообщении.

Мужчина находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.