РИАМО – 24 мар. Актер Станислав Садальский назвал шоумена Максима Галкина бездарным и добавил, что Галкин ведет на телевидении такие же бездарные шоу, сообщает в воскресенье Газета.ru.

Ранее Галкин заявил, что после 20 лет работы на телевидении он разбирается в нем лучше, чем другие.

«Макс, не говорите ерунды!.. Вы ведете бездарные, как и вы, шоу», – написал Садальский в Instagram.

Актер отметил, что талантам сложно попасть на ТВ, но когда они туда попадут, то потеснят Галкина.

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