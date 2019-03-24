РИАМО - 24 мар. Все аэропорты Москвы работают в штатном режиме, задержек и отмен рейсов из-за снегопада не наблюдается, сообщили РИАМО в воскресенье представители аэрогаваней.

«Несмотря на погодные условия, аэропорт работает в штатном режиме. У нас нет ни отмен, ни задержек», – сказал представитель пресс-службы аэропорта «Шереметьево».

Представитель пресс-службы аэропорта «Внуково» также заявил о работе аэрогавани в штатном режиме.

«Погода никак не влияет на работу. Все работает в штатном режиме. Отмен и задержек не наблюдается», – сказал собеседник агентства.

В «Жуковском» также заявили о полной работоспособности аэропорта.

В воскресенье в Подмосковье и Москве установилась пасмурная погода, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха поднимется до плюс 6 градусов. Кроме того, в Московском регионе на воскресенье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за отложения мокрого снега и сильного ветра.