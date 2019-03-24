РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске в деревнях Никулино и Лаговское выбрали старост на собрании с жителями, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 23 марта при участии начальника территориального отдела «Лаговский» Ларисой Прошкиной и депутата совета депутатов горокруга Ирины Талпы прошли собрания по выборам старост в деревне Никулино и в деревне Лаговское. Так, в деревне Никулино единогласно поддержали действующего старосту Константина Пронькина, а в деревне Лаговское решили избрать нового старосту. Им была выбрана Нина Печагина», – говорится в сообщении.

Также на собраниях обсудили проблемы ликвидации свалки, выбора места для строительства мусоросборочных площадок, транспортного сообщения, чистки колодцев в деревне Никулино и многое другое. Все проблемные вопросы были взяты на контроль территориального отдела «Лаговский».