РИАМО - 24 мар. Столичным водителям посоветовали парковать автомобили в положенных местах, не оставлять их под рекламными конструкциями из-за сильных порывов ветра, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский паркинг».

«МЧС предупреждает – сегодня в городе, помимо снега и дождя, вероятны порывы ветра до 15 метров в секунду. Внимательно выбирайте места для парковки, не оставляйте автомобили у широкоформатных рекламных конструкций», – говорится в сообщении.

Помимо сильных порывов ветра, в Москве в воскресенье ожидаются снег, ухудшение видимости, накат и гололед. При таких погодных условиях водителям советуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам – соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Кроме того, синоптики объявили на воскресенье в Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за отложения мокрого снега и сильного ветра.