РИАМО – 24 мар. Российский певец и участник «Евровидения – 2019» Сергей Лазарев, основываясь на своем прошлом опыте участия в конкурсе, посоветовал бы себе не обращать внимание на чужое мнение и на букмекеров, сообщает в воскресенье Газета.ru.

Лазарев выступал на «Евровидении» в 2016 году с песней You Are the Only One. В итоге он занял третье место, но по результатам зрительского голосования певец стал лучшим на конкурсе.

«Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: «Ты победитель – это точно на сто процентов», и я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав», – сказал Лазарев в интервью, видео которого размещено на официальном YouTube-канале конкурса.

Он отметил, что посоветовал бы себе, судя по прошлому опыту, «не слушать чужое мнение» и «не обращать внимание на букмекеров».

Лазарев добавил, что его новая песня отличается от старой. В песне Scream («Крик»), с которой он будет представлять Россию на «Евровидении-2019», больше чувств.

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2019 году пройдет в израильском Тель-Авиве. Первый и второй полуфиналы, а также финал состоятся 14, 16 и 18 мая соответственно.