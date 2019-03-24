РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В микрорайоне Кузнечики Подольска на бульваре 65-летия Победы провалилась тротуарная плитка, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница микрорайона.

«Вчера, 23 марта, на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики я увидела, что провалилась тротуарная плитка из-за чего образовалась яма. Это произошло между домами №№1 и 3 по улице Генерала Варенникова у технического колодца», – сказала жительница.

Как сообщили «РИАМО в Подольске» в Единой дежурной диспетчерской службе по городскому округу, данное обращение о провале грунта на бульваре 65-летия Победы зарегистрировали и в ближайшее время специалисты проверят обращение. В случае, если информация подтвердится, то данный провал устранят.