РИАМО - 24 мар. В воскресенье утром в аэропортах столицы «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово», а также в подмосковном «Жуковском» отменили и задержали 22 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» задержаны пять рейсов, в «Шереметьеве» – задержаны четыре рейса. В «Домодедове» шесть рейсов задержали и пять отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задерживаются два рейса.

В воскресенье в Подмосковье и Москве установилась пасмурная погода, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха поднимется до плюс 6 градусов.

Ранее подмосковный главк МЧС России предупредил жителей Московского региона о мокром снеге и порывах ветра до 15 метров в секунду в воскресенье.

Кроме того, в Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за отложения мокрого снега и сильного ветра.