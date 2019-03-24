РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске больше суток разыскивают 14-летнюю Алю Борисенкову, которая пропала 23 марта в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Несовершеннолетняя (14-летняя) Аля Борисенкова, учащаяся 8 Б класса, 23 марта в 7:00 ушла из дома в микрорайоне Климовск Подольска и до настоящего времени не вернулась. На вид ей 14–15 лет, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные, вьющиеся. Была одета в вельветовые брюки бордового цвета, синюю куртку, черные высокие сапоги. При себе имела рюкзак бордового цвета», – говорится в сообщении.

Подросток носит очки. Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении просят сообщить в дежурную часть полиции по телефонам: 8 (496) 762-22-83 и 8 (496) 763-02-62.

Также поиском занимается и поисковый отряд «Лиза Алерт», связаться с которым можно по телефону: 8(800) 700-54-52.