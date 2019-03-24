РИАМО - 24 мар. В подмосковном Долгопрудном прошла эстафета «Важные люди», эстафета проводится второй год, ее цель - объединение жителей города и популяризация спорта и здорового образа жизни, передает корреспондент РИАМО в воскресенье.

Второй год подряд эстафета проходит в местном городском парке на Молодежной улице. В этом году на соревнования зарегистрировалось около 180 участников, но на деле пробежать дистанцию пришло намного больше людей. Из-за дополнительной регистрации участников начало гонки пришлось отложить практически на час. Участниками стали жители Долгопрудного, Химок, Мытищ и других ближайших муниципалитетов.

«Это, по сути, городская, парковая эстафета. Ее цель довольно простая - привлечь внимание горожан к здоровому образу жизни. В прошлом году у нас зарегистрировалось около 130 человек, в этом 180, но пришло гораздо больше людей. Мы очень этому рады. У нас стало больше партнеров, нас поддерживает администрация, все проходит шумно и очень весело», - сказал руководитель бегового клуба RunZeppelin, один из организаторов марафона Игорь Матвеев.

Он добавил, что снегопад внес свои коррективы, трасса была немного изменена. Вместо привычной дистанции, когда каждый участник эстафеты пробегал так называемую «Долгопрудненскую милю» (1,6 километра), участникам предложили пробежать по одному километру каждому.

После забега взрослых марафонцев пробежать дистанцию предложили совсем юным участникам. Более 20 детей до восьми лет пробежали стометровую дистанцию, самому младшему участнику забега - всего два года.

«Мы увидели объявление в интернете о том, что в парке будет гонка. Решили пробежать вместе с ребенком, показать ему пример, и чтобы он тоже поучаствовал. Сегодня пробежали папа и сын. Думаю, можно сказать, что такие соревнования объединяют, мало в каких гонках могут поучаствовать и дети, и родители, пускай пока и не на одной дистанции», - рассказала мама одного из юных участников эстафеты.

В конце дистанции дети также получили сладкие призы, грамоты и маленькие золотые медали.

Кто-то ради того, чтобы поучаствовать в соревнованиях, приехал из другого муниципалитета.

«Мы приехали с другом из Вешек (Мытищи – ред.), это на машине недалеко отсюда. Но вставать пришлось все равно рано, хотелось попасть на общую разминку, посмотреть дистанцию. Стараемся такие вещи не пропускать, побегать и позаниматься спортом всегда приятно и полезно», - добавил другой участник соревнований.

Эстафета «Важные люди» примечательна тем, что в ней нет проигравших. Каждый участник на финише получает диплом и сувениры. Также после преодоления дистанции можно согреться бесплатным чаем, который предлагают в палатке недалеко от финиша.