РИАМО - 24 мар. В ночь на воскресенье в столице прошла акция «Ночь театров», которая была организована в рамках Московского культурного форума, всего в ней приняли участие 13,5 тысяч человек, а форум за два дня посетили свыше 22 тысяч человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.

На 78 площадках посетителей ждали яркие постановки и премьерные показы спектаклей, экскурсии и иммерсивные представления, мастер-классы, лекции и творческие встречи с актерами и режиссерами.

«Ночь театров» посетили 13,5 тысяч человек. Вместе с «Манежем» в акции приняли участие 78 площадок. Театральная ночь прошла в рамках Московского культурного форума, который еще идет сегодня и завтра. Приходите, там интересно. За два дня на МКФ-2019 побывали более 22 тысяч человек», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

В программе «Ночи» выступили известные столичные театральные коллективы, среди которых: Московский музыкальный театр «Геликон-опера», Московский драматический театр на Малой Бронной, театр «Июльансамбль», Театрально-культурный центр имени Вс. Мейерхольда и другие.

Акция проводится в преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта.

Московский культурный форум проходит в центральном выставочном зале «Манеж» с 22 по 25 марта. В программе - более 100 театральных постановок, лекции, дискуссии, воркшопы и многое другое. Особое внимание в этом году уделили мероприятиям для детей.