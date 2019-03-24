РИАМО - 24 мар. Мировой энергетический совет признал Российскую Федерацию энергетической сверхдержавой, эксперты полагают, что Россия сохранит свои позиции в сфере при любых изменениях, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», – сказал генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

Он отметил, что Россия может предложить миру новые технологии по развитию возобновляемой энергетики, у страны не только большие запасы природных ресурсов и возобновляемых источников энергии.

Мировой энергетический совет – крупнейшая международная энергетическая некоммерческая организация. Представляет интересы более 3 тысяч энергетических организаций из 94 стран мира. Участие осуществляется через национальные комитеты. Аккредитованный ООН орган по проблемам энергетики. Россия – участница МИРЭС.