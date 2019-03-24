РИАМО - 24 мар. Автомобилистов столицы призвали быть осторожными на дорогах в воскресенье из-за снега и порывистого ветра, ожидаются ухудшение видимости, накат и гололед, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.

Ранее подмосковный главк МЧС России предупредил жителей Московского региона о мокром снеге и порывах ветра до 15 метров в секунду в воскресенье.

«В Москве по-весеннему тепло – сегодня до плюс 5, но по-зимнему снежно – густой снег будет идти весь день, а после полудня ждем с метеорологами порывистый (до 15 метров в секунду) ветер. На дорогах скользко, накат, плохо видно, местами гололед и даже небольшие сугробы. Будьте сегодня осторожными», – говорится в сообщении.

Синоптики объявили на воскресенье в Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за отложения мокрого снега и сильного ветра.