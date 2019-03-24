РИАМО - 24 мар. В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за отложения мокрого снега и сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за отложения мокрого снега его объявили на 11 часов, из-за сильного ветра – на 11 часов с 12:00 воскресенья.

Такой же уровень опасности объявили на территории Ивановской области.

В воскресенье в Подмосковье и Москве установилась пасмурная погода, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха поднимется до плюс 6 градусов.

Ранее подмосковный главк МЧС России предупредил жителей Московского региона о мокром снеге и порывах ветра до 15 метров в секунду в воскресенье.