РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске волонтеры Георгиевского сестричества милосердия навестили пациентов ожогового отделения больницы округа, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 23 марта братья и сестры Георгиевского сестричества милосердия вновь навестили пациентов ожогового отделения и отделения гнойной хирургии. Продолжается Великий Пост, и болящие стали задавать больше вопросов о том, как его соблюдать, просят принести православную литературу на данную тему», – говорится в сообщении.

Волонтеры пожелали больным здоровья, принесли святой воды, записали просьбы и собрали записки для поминовения на службе.