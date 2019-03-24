РИАМО - 24 мар. Подмосковный главк МЧС России предупредил жителей Московского региона о мокром снеге и порывах ветра до 15 метров в секунду, жителей региона призвали быть осторожными, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 09:30 до 21 часа 24 марта в Московской области и Москве местами ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега, с 12 часов до 23 часов 24 марта – местами по области усиление ветра порывами 15 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При мокром снеге пешеходам рекомендовали быть осторожными, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи. Рекомендуется также закрепить слабо укрепленные конструкции на подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

Водителям по возможности стоит воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам – соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

«При порывистом ветре: уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу; машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей», – добавляется в сообщении.

При ветре необходимо также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).