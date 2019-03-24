РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске убрали упавший столб на Рязановском шоссе после жалобы одного из жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на упавшую опору линии наружного освещения. Он отметил, что на Рязановском шоссе вдоль дороги на перекрестке с проспектом Юных Ленинцев лежала упавшая опора ЛЭП.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу очистки придорожной полосы автомобильной дороги на Рязановском шоссе от проспекта Юных Ленинцев и сообщает, что работы по очистке придорожной полосы выполнены», – сказал председатель комитета по ЖКХ администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.