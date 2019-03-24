РИАМО - 24 мар. Специалисты центра организации дорожного движения правительства Москвы 27 марта примут участие во встречах префектов с жителями, перед началом встреч сотрудники ЦОДД проведут консультации, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

«В среду, 27 марта, сотрудники центра организации дорожного движения (ЦОДД) примут участие во встречах префектов с жителями всех 11 административных округов Москвы», – говорится в сообщении.

На консультациях все желающие смогут задать вопросы сотруднику ЦОДД лично. Начало консультаций в 18:00.

«Встречи пройдут по адресам: улица Покровка, дом 47; Михалковская улица, дом 3; улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1; улица Брусилова, дом 29, корпус 1; Веерная улица, дом 38, корпус 1; улица Василия Петушкова, дом 23, корпус 1; 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1; Сиреневый бульвар, дом 73, корпус 3; Нахимовский проспект, дом 4а; поселение Воскресенское, дом 21а; город Зеленоград, Центральный проспект, дом 1», – уточняется в материале.