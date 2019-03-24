РИАМО - 24 мар. В Москве и Подмосковье на следующей неделе установится среднесуточная температура около нуля, при этом всю неделю будут осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«После календарной весны к нам наконец приходит метеорологическая. Но не надо путать нашу весну с весной Западной Европы. У нас весна, когда среднесуточная температура будет около нуля. По норме это должно быть с 27 марта, но у нас температуры выше нормы, такая температура у нас стала еще неделю назад, но там были дни, когда она опускалась ниже нормы, на этой неделе среднесуточная температура зафиксируется в районе нуля», – сказал Цыганков.

В понедельник, вторник и среду ожидается переменная облачность и небольшие осадки в виде мокрого снега по ночам и дождь в дневное время. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7–9 метров в секунду. Ночные температуры в эти дни составят от 0 до минус 2 градусов. Дневные температуры зафиксируются на отметке от 1 до 6 градусов тепла. В оставшиеся дни недели ночные температуры опустятся до минус 2 – минус 7 градусов. Но благодаря солнцу, которое будет периодически появляться на небе, дневные температуры останутся неизменны.